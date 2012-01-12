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亚洲 | 2012年 1月 12日 星期四 16:55 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月12日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):

 发行人    注册金额  拟发规模  期限     发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
            (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日)
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中国石化      300       50      9    1/13簿记建档   工商银行    AAA       1/16       1/17
(0386.HK)(600028.SS)                                中国银行
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):

 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        承销商    主体评级   起息日  上市日
              (亿元)    (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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*厦门钨业       16        3       12    1/17簿记建档  中信银行      AA       1/19    1/20 
 (600549.SS)                       (中债信用增进担保) 
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*荣信股份        5        3       12    1/17簿记建档  民生银行      AA-      1/18    1/19                                  
(002123.SZ)
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*众和股份        4        2       12    1/19簿记建档  民生银行      A+       1/20    1/21 
(002070.SZ) 
=============================================================================================
广安爱众        --        2       12    1/13簿记建档  兴业银行      A+       1/16    1/17
(600979.SS)
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南京江宁区       4        2       12    1/13簿记建档  广发银行      AA-      1/16    1/17 
自来水总公司
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深圳燃气        11        3       12    1/13簿记建档  华夏银行      AA+      1/17    1/18 
(601139.SS) 
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申能集团       100       15       12    1/13簿记建档  中金公司      AAA      1/16    1/17 
                                                      交通银行
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天瑞集团        10        5       12    1/13簿记建档  广发银行      AA-      1/16    1/17 
水泥公司 
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福建交通       --         5       12    1/17簿记建档  兴业银行      AA       1/18    1/19 
运输集团                                              中信证券
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):

 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       承销商    主体评级   起息日    上市日
              (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
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*三角轮胎        8        5       3    1/19簿记建档   工商银行     AA        1/20      1/21 
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四川铁路        40       20       5    1/13簿记建档   民生银行     AA+       1/16      1/17 
投资集团                                              华夏银行
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甘肃公投集团    80        5       3    1/16簿记建档    国开行      AA+       1/17      1/18                                           
                         25       7 
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天原集团        16        8       3    1/16簿记建档   农业银行     AA        1/17      1/18 
(002386.SZ) 
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
 
 发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    债项评级    起息日     上市日 
             (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
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无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具): 
 
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    债项评级    起息日     上市日 
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
============================================================================================= 
无
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   注:*代表新增.(完)

  --整理 李宏薇; 审校 冉莹

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2011年已发行金融债一览表》

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