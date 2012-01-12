《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月12日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 中国石化 300 50 9 1/13簿记建档 工商银行 AAA 1/16 1/17 ( 0386.HK )( 600028.SS ) 中国银行 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *厦门钨业 16 3 12 1/17簿记建档 中信银行 AA 1/19 1/20 ( 600549.SS ) (中债信用增进担保) ============================================================================================= *荣信股份 5 3 12 1/17簿记建档 民生银行 AA- 1/18 1/19 ( 002123.SZ ) ============================================================================================= *众和股份 4 2 12 1/19簿记建档 民生银行 A+ 1/20 1/21 ( 002070.SZ ) ============================================================================================= 广安爱众 -- 2 12 1/13簿记建档 兴业银行 A+ 1/16 1/17 ( 600979.SS ) ============================================================================================= 南京江宁区 4 2 12 1/13簿记建档 广发银行 AA- 1/16 1/17 自来水总公司 ============================================================================================= 深圳燃气 11 3 12 1/13簿记建档 华夏银行 AA+ 1/17 1/18 ( 601139.SS ) ============================================================================================= 申能集团 100 15 12 1/13簿记建档 中金公司 AAA 1/16 1/17 交通银行 ============================================================================================= 天瑞集团 10 5 12 1/13簿记建档 广发银行 AA- 1/16 1/17 水泥公司 ============================================================================================= 福建交通 -- 5 12 1/17簿记建档 兴业银行 AA 1/18 1/19 运输集团 中信证券 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *三角轮胎 8 5 3 1/19簿记建档 工商银行 AA 1/20 1/21 ============================================================================================= 四川铁路 40 20 5 1/13簿记建档 民生银行 AA+ 1/16 1/17 投资集团 华夏银行 ============================================================================================= 甘肃公投集团 80 5 3 1/16簿记建档 国开行 AA+ 1/17 1/18 25 7 ============================================================================================= 天原集团 16 8 3 1/16簿记建档 农业银行 AA 1/17 1/18 ( 002386.SZ ) ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 李宏薇; 审校 冉莹 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2011年已发行金融债一览表》