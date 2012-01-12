版本:
中国
货币新闻 | 2012年 1月 12日 星期四 15:11 BJT

〔印尼经济〕央行预计2012年全年GDP增速在6.3%-6.7%

路透雅加达1月12日电---印尼央行周四称:

* 估计2011年第四季国内生产总值(GDP)按年增长6.5%

* 预计2012年第一季GDP按年增长6.5%

* 预计2012年全年GDP增速在6.3%-6.7%.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐