〔印尼经济〕央行预计2012年全年GDP增速在6.3%-6.7%

欧洲个股：标致雪铁龙为合并欧宝交易设定销售和成本节省目标--消息
路透伦敦/法兰克福/巴黎2月22日 - 消息人士表示，法国汽车制造商标致雪铁龙(PSA)集团预计并购通用汽车旗下欧宝(Opel)可使合计销量到2022年时达到500万辆，且每年节省成本多达20亿欧元(21亿美元)。消息人士还称，可能在3月初敲定协议。
路透雅加达1月12日电---印尼央行周四称:
* 估计2011年第四季国内生产总值(GDP)按年增长6.5%
* 预计2012年第一季GDP按年增长6.5%
* 预计2012年全年GDP增速在6.3%-6.7%.(完)
路透伦敦/法兰克福/巴黎2月22日 - 消息人士表示，法国汽车制造商标致雪铁龙(PSA)集团预计并购通用汽车旗下欧宝(Opel)可使合计销量到2022年时达到500万辆，且每年节省成本多达20亿欧元(21亿美元)。消息人士还称，可能在3月初敲定协议。
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
路透日本甲府市2月23日 - 日本央行审议委员木内登英警告，短期内提高央行的公债收益率目标将会带来问题，因通胀仍远低于其2%目标。