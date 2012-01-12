〔路透基点〕富豪产业信托45亿港元三年期再融资案获12家银行参贷

路透香港1月12日电---据汤森路透旗下基点援引银行业消息人士报导,富豪产业信托(Regal Real Estate Investment Trust)自行安排的45亿港元三年期再融资已完成,有12家银行参贷.

其中六家银行为统筹主办行和额度管理行,这六家银行为东亚银行(7.8亿港元)、恒生银行(7.2亿港元)、法国东方汇理银行(5.3亿港元)、新加坡华侨银行(OCBC)(5亿港元)、三井住友银行(5亿港元)和大华银行(UOB)(5亿港元)。

其余六家银行担任主办行,这些银行包括中国建设银行香港分行(2.5亿港元)、澳新(澳盛)银行(2亿港元)、国泰世华银行(2亿港元)、台湾合作金库银行(1.2亿港元)、建银亚洲(1亿港元)和中国信托商业银行(1亿港元).

贷款价格包括所有费用在内约200个基点,借款人为Bauhinia Hotels Ltd和Rich Day Investments Ltd.

资金用於对同样规模的五年期贷款进行再融资,该贷款在3月到期.

富豪产业信托在香港有六处酒店房产.(完)