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货币新闻 | 2012年 1月 12日 星期四 15:23 BJT

〔印度经济〕本财年增速可能在7%左右或略高一些--官员

路透1月12日电---印度计划委员会副主席Montek Singh Ahluwalia周四表示,本财年印度经济增速可能在7%左右或略高一些.(完)

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