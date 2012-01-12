版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 12日 星期四 15:05 BJT

〔国际油市〕布兰特原油持坚,因伊朗和西方间矛盾对立升级

路透新加坡1月12日电---布兰特原油周四持坚高於113美元,因投资者担忧尼日利亚以及伊朗供给中断,抵消了库存大增和欧元区债务危机的压力.

伊朗一名核科学家周三乘汽车出行时,遭骑摩托车的人炸弹袭击死亡[ID:nCN1332794].这令油市投资者担心西方和伊朗间冲突升级.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐