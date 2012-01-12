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货币新闻 | 2012年 1月 12日 星期四 15:31 BJT

〔欧洲个股〕苏皇称未来三年内将净裁减约3,500个岗位,缩减投行业务

路透伦敦1月12日电---苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)称:

* 将退出股票现券、公司经纪、股权资本市场和并购业务

* 正在与一些潜在买家讨论待售和待关闭资产

* 预计未来三年内将进一步净裁减约3,500个岗位.(完)

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