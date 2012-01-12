〔日本股市〕受获利了结打压收低,市场关注欧洲方面事件(更新版)

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路透东京1月12日电---日本股市日经指数周四收低,受期货交割前的获利了结抛盘打压,市场人士亦对本周欧洲关键的公债标售和欧洲央行会议感到紧张.

日经指数.N225下降0.7%,报8,385.59点,低於25日移动均线切入位约8,483点,但高於去年11月底至12月初涨势的61.8%回档位约8,363点.

"指标股指感觉没有方向可言,交易量保持清淡.这对新的交易年来说是个低迷开局,"Okasan Online Securities的首席策略师Yoshihiro Ito说.

自12月中旬以来,日经指数大致持於8,350-8,500点的窄幅波动区间.

市场人士称,在1月期货合约交割特别报价出来前,投资者抛售手中的股票.

东证股价指数.TOPX下滑0.9%,报727.15点.