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货币新闻 | 2012年 1月 12日 星期四 15:25 BJT

〔中国大豆〕中国1月大豆进口预计达457万吨--商务部

路透北京1月12日电---中国商务部周四发布报告称,预计1月大豆到港456.5万吨,12月实际到港491.17万吨.

商务部外贸司发布的报告并称,12月大豆进口实际装船206.28万吨,1月进口预报装船236.95万吨.

中国海关周二公布,中国12月进口大豆542万吨,较上月的570万吨下降4.9%.(完)

欲了解更多详情,请点选商务部网站(here )

--发稿 邵晓忆; 审校 黄凯

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