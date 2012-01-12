〔中国票据市场〕转贴利率盘整,银监会叫停票据信托产品的担忧未蔓延

路透上海1月12日电---中国票据市场转贴利率周四波动不大,银监会叫停票据类信托产品,关闭票据的一个出口,需求萎缩令转贴利率止跌走稳,但该类信托产品所占票据市场规模有限,担忧情绪并未蔓延.

"转贴利率没有进一步下跌了,...下星期是春节前最後一周了,银行也没什麽动力再做交易,"华南一银行交易员称.

他指出,银监会叫停票据类信托产品令票据市场需求萎缩,但因这一规模有限,"占整个票据市场的量也不是很大",加上春节前银行交投清淡,预计转贴利率将止住跌势,近期或呈盘整走势.

多位解情况的消息人士周三透露,中国银监会今日电话通知(窗口指导),要求信托公司停止发行票据类信托产品,显示该业务自去年下半年以来飞速增长,引起监管层对其可能干扰信贷规模控制的忧虑.[ID:nCN1331926]

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四早盘走升,春节前资金需求较大.但本周以来,央行一直没有在公开市场进行逆回购操作,或能从侧面表明市场流动性目前并没有十分紧缺.[ID:nCN1333716]

今年春节假期为1月22日-1月28日.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.3792/7.9731 8.6423/8.2802 9.7364/9.1549

上日 8.3815/7.9864 8.6575/8.3036 9.7364/9.1549

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变动-0.23bp/-1.33bp -1.52bp/-2.34bp 0 / 0

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价走平**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为6.1957%,与上日持稳.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.4023/3.3343 3.3804/3.3104

上日 3.3862/3.3197 3.3775/3.3112

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 曾菱; 审校 黄凯

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