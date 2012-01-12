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亚洲 | 2012年 1月 12日 星期四 15:42 BJT

〔全球金市〕金价持稳,西班牙将标售公债且欧洲央行将召开会议

路透新加坡1月12日电---金价周四微升,受西班牙公债标售和欧洲央行会议之前的欧债疑虑支撑,中国及印度的强劲买盘亦支撑人气.

金价扩大前两日涨幅,尽管欧元徘徊在周三所及16个月低点附近.此前惠誉警告欧洲央行应扩大资产购买规模,以防欧元瓦解.[ID:nCN1332706]

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