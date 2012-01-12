〔表格〕外资在韩国股市买超1,499亿韩元,为连续第三天买超

台湾债市：10年券发行前交易殖利率走低，长券利率跌市场氛围偏乐观
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
路透首尔1月12日电---韩国证券交易所周四公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超1,499亿韩元,为连续第三天买超.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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1月12日 149.9 134.9 -276.4
1月11日 112.4 71.1 -85.8
1月10日 28.9 189.3 -537.0
1月9日 -77.5 52.2 347.1
1月6日 -47.2 -69.9 303.9
1月5日 -37.3 262.3 -230.8
1月4日 298.3 99.5 -392.1
1月3日 321.8 277.3 -971.0
1月2日 -100.5 232.2 7.2
12月29日 -14.4 190.6 -99.0
12月28日 31.4 -17.0 184.2
12月27日 91.6 199.0 -209.3
12月26日 84.2 -54.0 12.9
12月23日 190.2 80.9 -530.5
12月22日 -25.1 101.8 -75.4
12月21日 329.9 151.9 -569.0
12月20日 -324.0 49.3 166.8
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本月以来 648.7 1,248.8 -1,811.4
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今年以来 648.7 1,248.8 -1,811.4
------------------------------------------------- (完)
--编译 艾茂林;审校 李爽
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