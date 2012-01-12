〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元持平,瑞士央行新总裁任命或需数月

路透苏黎世1月12日电---瑞郎兑欧元周四料将走高,在瑞士央行总裁希尔德布兰德下台後,市场似乎已更倾向测试该央行扞卫瑞郎汇价上限的决心.

希尔德布兰德周一辞职,因在瑞士央行设定瑞郎兑欧元1.20上限的三周前,希尔德布兰德的妻子进行一笔外汇交易,而他无法证明自己对此并不知情.[ID:nCN1327762]