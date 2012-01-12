版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 12日 星期四 15:47 BJT

〔金属期市〕铜价微升,关注欧元区融资压力

路透上海1月12日电---期铜上日大涨後周四微升,因投资者在西班牙标债前保持警惕,且农历新年前中国买盘放缓.

0706GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3升0.5%至每吨7,825美元.

上海期货交易所主力3月期铜合约SCFc3则升0.95%,报每吨57,400元人民币(9,100美元).

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐