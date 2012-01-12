〔日本债市〕公债上扬,10年期公债收益率或测试去年低点

台湾债市：10年券发行前交易殖利率走低，长券利率跌市场氛围偏乐观
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
* 年内首次标债获得强劲买需
* 10年期公债收益率料测试去年低点0.940%
* 30年期公债收益率上升,下周还有公债标售
路透东京1月12日电---日本公债价格周四上扬,之前今年的首场公债标售吸引到银行等日本投资者的强劲买需,因为他们仍对全球经济持悲观看法.
强劲的标售结果强化了对10年期公债收益率(殖利率)或很快跌破去年低点0.940%的预期,即便市场也担忧日本首相野田佳彦能否实现其财政改革计划,降低公共债务.日本公共债务目前高达其5万亿美元经济规模的两倍之多.
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
路透日本甲府市2月23日 - 日本央行审议委员木内登英警告，短期内提高央行的公债收益率目标将会带来问题，因通胀仍远低于其2%目标。
路透东京2月23日 - 日本股市日经指数周四早盘下跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录反映谨慎情绪，在美债收益率(殖利率)下跌后，金融股下滑。