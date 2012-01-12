〔日本债市〕公债上扬,10年期公债收益率或测试去年低点

路透东京1月12日电---日本公债价格周四上扬,之前今年的首场公债标售吸引到银行等日本投资者的强劲买需,因为他们仍对全球经济持悲观看法.

强劲的标售结果强化了对10年期公债收益率(殖利率)或很快跌破去年低点0.940%的预期,即便市场也担忧日本首相野田佳彦能否实现其财政改革计划,降低公共债务.日本公共债务目前高达其5万亿美元经济规模的两倍之多.