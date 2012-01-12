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亚洲 | 2012年 1月 12日 星期四 15:51 BJT

〔日本债市〕公债上扬,10年期公债收益率或测试去年低点

* 年内首次标债获得强劲买需

* 10年期公债收益率料测试去年低点0.940%

* 30年期公债收益率上升,下周还有公债标售

路透东京1月12日电---日本公债价格周四上扬,之前今年的首场公债标售吸引到银行等日本投资者的强劲买需,因为他们仍对全球经济持悲观看法.

强劲的标售结果强化了对10年期公债收益率(殖利率)或很快跌破去年低点0.940%的预期,即便市场也担忧日本首相野田佳彦能否实现其财政改革计划,降低公共债务.日本公共债务目前高达其5万亿美元经济规模的两倍之多.

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