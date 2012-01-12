〔中国债市〕人民币利率互换下跌,存准率下调预期不减令机构获利了结

路透上海1月12日电---中国人民币利率互换(IRS)周四下跌,在连续上涨後出现技术性回调.部分机构预期春节前後央行将下调存款准备金率,因此纷纷选择"逢高出货",获利了结心理推动下,机构抛盘较重.

交易员指出,今日上午,在高企的资金成本支撑下,IRS延续了前几日涨势.但是到了下午,获利了结需求逐渐占据主导,最终令IRS走低.

"近期降准(存准率)的那根弦还在,有人预期年前(春节前)会降一次,就算年前没降,过了年降也很有可能,"北京一银行交易员称.

今年春节假期为1月22日-1月28日.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四走升,春节前资金需求较大.但本周以来,央行一直没有在公开市场进行逆回购操作,或能从侧面表明市场流动性目前并没有十分紧缺.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 3.5300/3.6517 3.0086/3.1043 2.9243/3.0200 3.0157/3.1114 2.9280/3.2620

周三 3.5433/3.6817 2.9793/3.0693 2.8614/2.9557 2.9686/3.0643 2.9080/3.2220

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变动 -0.0133/-0.0300 +0.0293/0.0350 +0.0629/+0.0643 +0.0471/+0.0471 +0.0200/+0.0400

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年12月人民币IRS成交的名义本金总额为2,230.58亿元人民币,较11月的1,693.38亿元增逾三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)

--发稿 刘昕; 审校 张喜良

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