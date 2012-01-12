《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月12日

路透北京1月12日电---以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价: (本地时间15:43时,1港元=0.81322人民币HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (港元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 万科 ( 000002.SZ )200002.SZ 7.52 7.95 1.16 深物业 ( 000011.SZ )( 200011.SZ ) 6.20 3.70 2.06 南玻 ( 000012.SZ )( 200012.SZ ) 9.76 5.68 2.11 深康佳 ( 000016.SZ )( 200016.SZ ) 3.20 1.77 2.22 *ST中华 ( 000017.SZ )( 200017.SZ ) 2.92 1.15 3.12 ST中冠 ( 000018.SZ )( 200018.SZ ) 4.68 2.33 2.47 深深宝 ( 000019.SZ )( 200019.SZ ) 7.87 4.85 2.00 深华发 ( 000020.SZ )( 200020.SZ ) 5.51 2.36 2.87 深赤湾 ( 000022.SZ )( 200022.SZ ) 9.66 8.76 1.36 招商地产000024.SZ200024.SZ 18.30 10.63 2.12 特力 ( 000025.SZ )( 200025.SZ ) 5.82 3.51 2.04 飞亚达 ( 000026.SZ )( 200026.SZ ) 12.23 8.36 1.80 一致药业( 000028.SZ )( 200028.SZ ) 19.89 14.24 1.72 深深房 ( 000029.SZ )( 200029.SZ ) 3.60 1.98 2.24 *ST盛润 ( 000030.SZ )( 200030.SZ ) 7.85 4.52 2.14 深南电 ( 000037.SZ )( 200037.SZ ) 3.76 2.12 2.18 中集集团( 000039.SZ )200039.SZ 13.59 9.18 1.82 深纺织 ( 000045.SZ )( 200045.SZ ) 10.21 5.22 2.41 方大集团( 000055.SZ )( 200055.SZ ) 4.01 2.17 2.27 深国商 ( 000056.SZ )( 200056.SZ ) 15.17 9.11 2.05 深赛格 ( 000058.SZ )( 200058.SZ ) 5.51 3.03 2.24 宝石 ( 000413.SZ )( 200413.SZ ) 11.56 4.91 2.90 小天鹅 ( 000418.SZ )( 200418.SZ ) 8.85 8.56 1.27 粤高速 ( 000429.SZ )( 200429.SZ ) 3.28 2.37 1.70 晨鸣纸业( 000488.SZ )( 200488.SZ ) 4.87 3.73 1.61 ST珠江 ( 000505.SZ )( 200505.SZ ) 3.09 1.77 2.15 丽珠 ( 000513.SZ )200513.SZ 20.72 15.97 1.60 美菱电器( 000521.SZ )( 200521.SZ ) 4.59 3.14 1.80 大冷股份( 000530.SZ )( 200530.SZ ) 7.74 4.56 2.09 粤电力 ( 000539.SZ )( 200539.SZ ) 5.41 3.09 2.15 佛山照明( 000541.SZ )( 200541.SZ ) 9.63 5.72 2.07 江铃汽车( 000550.SZ )( 200550.SZ ) 20.40 14.65 1.71 沙隆达 ( 000553.SZ )( 200553.SZ ) 5.35 2.42 2.72 苏常柴 ( 000570.SZ )( 200570.SZ ) 5.16 2.89 2.20 威孚高科( 000581.SZ )( 200581.SZ ) 31.98 21.05 1.87 古井贡酒( 000596.SZ )( 200596.SZ ) 77.14 53.85 1.76 ST东海 ( 000613.SZ )( 200613.SZ ) 3.34 1.61 2.55 长安汽车( 000625.SZ )( 200625.SZ ) 4.01 2.77 1.78 京东方 ( 000725.SZ )( 200725.SZ ) 1.77 1.07 2.03 鲁泰 ( 000726.SZ )( 200726.SZ ) 8.30 6.25 1.63 本钢板材( 000761.SZ )( 200761.SZ ) 4.77 2.48 2.37 张裕 ( 000869.SZ )( 200869.SZ ) 103.25 84.30 1.51 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算.(完) --发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]