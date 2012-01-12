《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月12日

台湾债市：10年券发行前交易殖利率走低，长券利率跌市场氛围偏乐观
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
路透北京1月12日电---以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价: (本地时间15:43时,1港元=0.81322人民币HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (港元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 万科 (000002.SZ)200002.SZ 7.52 7.95 1.16 深物业 (000011.SZ)(200011.SZ) 6.20 3.70 2.06 南玻 (000012.SZ)(200012.SZ) 9.76 5.68 2.11 深康佳 (000016.SZ)(200016.SZ) 3.20 1.77 2.22 *ST中华 (000017.SZ)(200017.SZ) 2.92 1.15 3.12 ST中冠 (000018.SZ)(200018.SZ) 4.68 2.33 2.47 深深宝 (000019.SZ)(200019.SZ) 7.87 4.85 2.00 深华发 (000020.SZ)(200020.SZ) 5.51 2.36 2.87 深赤湾 (000022.SZ)(200022.SZ) 9.66 8.76 1.36 招商地产000024.SZ200024.SZ 18.30 10.63 2.12 特力 (000025.SZ)(200025.SZ) 5.82 3.51 2.04 飞亚达 (000026.SZ)(200026.SZ) 12.23 8.36 1.80 一致药业(000028.SZ)(200028.SZ) 19.89 14.24 1.72 深深房 (000029.SZ)(200029.SZ) 3.60 1.98 2.24 *ST盛润 (000030.SZ)(200030.SZ) 7.85 4.52 2.14 深南电 (000037.SZ)(200037.SZ) 3.76 2.12 2.18 中集集团(000039.SZ)200039.SZ 13.59 9.18 1.82 深纺织 (000045.SZ)(200045.SZ) 10.21 5.22 2.41 方大集团(000055.SZ)(200055.SZ) 4.01 2.17 2.27 深国商 (000056.SZ)(200056.SZ) 15.17 9.11 2.05 深赛格 (000058.SZ)(200058.SZ) 5.51 3.03 2.24 宝石 (000413.SZ)(200413.SZ) 11.56 4.91 2.90 小天鹅 (000418.SZ)(200418.SZ) 8.85 8.56 1.27 粤高速 (000429.SZ)(200429.SZ) 3.28 2.37 1.70 晨鸣纸业(000488.SZ)(200488.SZ) 4.87 3.73 1.61 ST珠江 (000505.SZ)(200505.SZ) 3.09 1.77 2.15 丽珠 (000513.SZ)200513.SZ 20.72 15.97 1.60 美菱电器(000521.SZ)(200521.SZ) 4.59 3.14 1.80 大冷股份(000530.SZ)(200530.SZ) 7.74 4.56 2.09 粤电力 (000539.SZ)(200539.SZ) 5.41 3.09 2.15 佛山照明(000541.SZ)(200541.SZ) 9.63 5.72 2.07 江铃汽车(000550.SZ)(200550.SZ) 20.40 14.65 1.71 沙隆达 (000553.SZ)(200553.SZ) 5.35 2.42 2.72 苏常柴 (000570.SZ)(200570.SZ) 5.16 2.89 2.20 威孚高科(000581.SZ)(200581.SZ) 31.98 21.05 1.87 古井贡酒(000596.SZ)(200596.SZ) 77.14 53.85 1.76 ST东海 (000613.SZ)(200613.SZ) 3.34 1.61 2.55 长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ) 4.01 2.77 1.78 京东方 (000725.SZ)(200725.SZ) 1.77 1.07 2.03 鲁泰 (000726.SZ)(200726.SZ) 8.30 6.25 1.63 本钢板材(000761.SZ)(200761.SZ) 4.77 2.48 2.37 张裕 (000869.SZ)(200869.SZ) 103.25 84.30 1.51 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算.(完) --发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]
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