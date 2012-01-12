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货币新闻 | 2012年 1月 12日 星期四 16:09 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元跌至三个月低位,受累於英镑兑欧元走跌

路透伦敦1月12日电---英镑兑美元GBP=D4周四跌至三个月低位,受兑欧元跌势拖累.投资人了结欧元空仓,拉高欧元兑英镑.

英镑跌至1.5288美元.此前欧元兑英镑EURGBP=D4上涨0.25%,至0.8306英镑.(完)

--编译 李婷仪;审校 隋芬

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