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市场报道 | 2012年 1月 12日 星期四 16:09 BJT

《外汇动态》西班牙标债在即,欧元兑美元或限区间交投

0752GMT--据称欧元兑美元EUR=卖单建在1.2730美元上方,但这些卖单只会减缓欧元上升速度,并无法阻碍欧元的上行.下档方面,买单据称再次云集1.2680-1.2650一线.

市场等待西班牙公债标售与欧洲央行(ECB)利率决议,欧元兑美元可能暂时在上述区间内交投.(完)

--编译 隋芬;审校 李爽

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