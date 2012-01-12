《外汇动态》西班牙标债在即,欧元兑美元或限区间交投

台湾债市：10年券发行前交易殖利率走低，长券利率跌市场氛围偏乐观

路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。