《外汇动态》欧元/英镑的空头操作可能夸大其词

台湾债市：10年券发行前交易殖利率走低，长券利率跌市场氛围偏乐观
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
0747GMT---交易商谈论,英国公司的股息派发活动引发今日的欧元/英镑EUERGBP=D4卖单.据闻此类卖单聚集在0.8300英镑附近,不过难以成交.资金流通常是在当日每小时定价之际进行操作.
人们之所以谈论0.8300上方的卖单,或许是因为空头市场要寻找理由来守住仓位,而不希望在今日的欧洲央行会议和欧元区公债标售进行前结清仓位.若是突破12月中的低点(0.8302/06),有可能看到更多空头回补.(完)
--编译 高琦;审校 王冠中
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