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亚洲 | 2012年 1月 12日 星期四 16:13 BJT

《外汇动态》欧元/英镑的空头操作可能夸大其词

0747GMT---交易商谈论,英国公司的股息派发活动引发今日的欧元/英镑EUERGBP=D4卖单.据闻此类卖单聚集在0.8300英镑附近,不过难以成交.资金流通常是在当日每小时定价之际进行操作.

人们之所以谈论0.8300上方的卖单,或许是因为空头市场要寻找理由来守住仓位,而不希望在今日的欧洲央行会议和欧元区公债标售进行前结清仓位.若是突破12月中的低点(0.8302/06),有可能看到更多空头回补.(完)

--编译 高琦;审校 王冠中

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