〔中国央企〕五矿集团去年利润总额首次突破百亿元,同比近倍增

路透北京1月12日电--中国中央企业--中国五矿集团[CHMIN.UL]周四称,在黑色金属和有色金属核心主业业绩增长推动下,2011年集团全年利润总额首次突破百亿,达127.65亿元人民币,同比增长98.47%.

该集团新闻稿援引年度工作会议内容称,2011年实现营业收入3,552亿元,同比增长39.71%.

五矿集团判断,继去年全球基本金属需求下滑,大宗原材料价格震荡回落之後,2012年公司将面临"通胀形势不容乐观及资金紧张持续存在"的宏观环境.对此集团总裁周中枢称,2012年将继续夯实基础,稳健经营.

据新闻稿,五矿集团目前拥有铁矿资源量18.6亿吨,铜、铅锌资源量分别达到1,203万吨和2,709万吨,钨、锑、铋资源量居全球第一.

2010年,五矿集团营收达2,550亿元,同比增长近50%,利润总额70亿元,同比增长123.2%.公司此前预计,"十二五"期间(2011-2015年),五矿集团的经营规模和效益要在2010年的基础上翻一番,营业收入达到4,000亿元,利润总额达到150亿元.[ID:nCN1299764]

五矿集团旗下拥有多家上市公司,包括五矿发展(600058.SS)、株冶集团(600961.SS),五矿资源(1208.HK)及湖南有色2626.HK等.(完)