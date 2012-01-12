《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦1月12日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:小幅修正性反弹似乎在1.2820美元终结,这是近期跌势38.2%的回档位.在小幅回弹之後,关注点仍在下档.我们维持初始下跌目标在1.2530/88美元不变,这是2010年8月低点和2010-2011年走势78.6%的回档位.长期目标是1.2083/200个月移动均线.

美元/日圆:小幅走升,我们认为市场当前在整固,准备挑战四年下降趋势线切入位77.89日圆.上方压力重重,首先是78.72日圆的200日移动均线,随後是80.00日圆的心理关卡,最後是79.67日圆的55周移动均线.或需要数次上攻才能突破.

欧元/英镑:仍在修正性上涨,且开始侵蚀六周下降趋势.初始阻力在0.8324/26英镑的费波纳奇回档技术位,其上是三个月下降趋势线0.8416英镑.(完)

--编译 田建华;审校 蔡美珍

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