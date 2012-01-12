《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

欧洲个股：标致雪铁龙为合并欧宝交易设定销售和成本节省目标--消息
路透伦敦/法兰克福/巴黎2月22日 - 消息人士表示，法国汽车制造商标致雪铁龙(PSA)集团预计并购通用汽车旗下欧宝(Opel)可使合计销量到2022年时达到500万辆，且每年节省成本多达20亿欧元(21亿美元)。消息人士还称，可能在3月初敲定协议。
路透伦敦1月12日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:小幅修正性反弹似乎在1.2820美元终结,这是近期跌势38.2%的回档位.在小幅回弹之後,关注点仍在下档.我们维持初始下跌目标在1.2530/88美元不变,这是2010年8月低点和2010-2011年走势78.6%的回档位.长期目标是1.2083/200个月移动均线.
美元/日圆:小幅走升,我们认为市场当前在整固,准备挑战四年下降趋势线切入位77.89日圆.上方压力重重,首先是78.72日圆的200日移动均线,随後是80.00日圆的心理关卡,最後是79.67日圆的55周移动均线.或需要数次上攻才能突破.
欧元/英镑:仍在修正性上涨,且开始侵蚀六周下降趋势.初始阻力在0.8324/26英镑的费波纳奇回档技术位,其上是三个月下降趋势线0.8416英镑.(完)
--编译 田建华;审校 蔡美珍
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透伦敦/法兰克福/巴黎2月22日 - 消息人士表示，法国汽车制造商标致雪铁龙(PSA)集团预计并购通用汽车旗下欧宝(Opel)可使合计销量到2022年时达到500万辆，且每年节省成本多达20亿欧元(21亿美元)。消息人士还称，可能在3月初敲定协议。
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
路透日本甲府市2月23日 - 日本央行审议委员木内登英警告，短期内提高央行的公债收益率目标将会带来问题，因通胀仍远低于其2%目标。