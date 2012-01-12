版本:
中国
货币新闻 | 2012年 1月 12日 星期四 16:28 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货上涨1美元,至每桶113.24美元

路透伦敦1月12日电---布兰特原油期货LCOc1上涨1美元,至每桶113.24美元.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐