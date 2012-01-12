〔中国央行〕央行重申进一步推进利率市场化改革

欧洲个股：标致雪铁龙为合并欧宝交易设定销售和成本节省目标--消息
路透伦敦/法兰克福/巴黎2月22日 - 消息人士表示，法国汽车制造商标致雪铁龙(PSA)集团预计并购通用汽车旗下欧宝(Opel)可使合计销量到2022年时达到500万辆，且每年节省成本多达20亿欧元(21亿美元)。消息人士还称，可能在3月初敲定协议。
路透北京1月12日电---中国人民银行周四再次刊出行长周小川於去年初发表的《关於推进利率市场化改革的若干思考》一文,声称以供研究参考,文中表示进一步推进利率市场化改革.
刊登在央行网站的新闻稿援引文章并称,"十二五"(2011-2015年)时期要选择有硬约束的金融机构,让它们在竞争性市场中产生定价,在一定程度上把财务软约束机构排除在外.
同时,要考虑逐步放开替代性金融产品的价格,在放开存贷款利率的同时,其他一系列上、下游产品和替代产品的定价权也应同时交由市场决定.(完)
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--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
路透伦敦/法兰克福/巴黎2月22日 - 消息人士表示，法国汽车制造商标致雪铁龙(PSA)集团预计并购通用汽车旗下欧宝(Opel)可使合计销量到2022年时达到500万辆，且每年节省成本多达20亿欧元(21亿美元)。消息人士还称，可能在3月初敲定协议。
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
路透日本甲府市2月23日 - 日本央行审议委员木内登英警告，短期内提高央行的公债收益率目标将会带来问题，因通胀仍远低于其2%目标。