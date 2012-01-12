〔中国央行〕央行重申进一步推进利率市场化改革

路透北京1月12日电---中国人民银行周四再次刊出行长周小川於去年初发表的《关於推进利率市场化改革的若干思考》一文,声称以供研究参考,文中表示进一步推进利率市场化改革.

刊登在央行网站的新闻稿援引文章并称,"十二五"(2011-2015年)时期要选择有硬约束的金融机构,让它们在竞争性市场中产生定价,在一定程度上把财务软约束机构排除在外.

同时,要考虑逐步放开替代性金融产品的价格,在放开存贷款利率的同时,其他一系列上、下游产品和替代产品的定价权也应同时交由市场决定.(完)

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