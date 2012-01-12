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亚洲 | 2012年 1月 12日 星期四 16:18 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶收高1.3%,但在欧洲央行会议之前交投静淡

路透东京1月12日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周四收高1.3%,为连续第三日上涨,受新加坡市场期胶升势,以及技术面因素得到进一步改善提振,但在欧洲央行(ECB)会议之前交投静淡.

TOCOM-6月期胶合约<0#2JRU:>结算价涨3.6日圆报每公斤280.4日圆(3.65美元),高於25日移动均线切入位274.9日圆.

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