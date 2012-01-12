《外汇动态》1.5250的障碍位或阻止英镑兑美元下跌

0812 GMT--英镑兑美元在期权买入水准1.5300下方走势蹒跚,杠杆型账户的抛盘或为背後原因.据称停止单设在1.5270的2011年低点之下,但传闻在2010年7月23日低点1.5251的强劲支撑位之前有可观买单,这说明或亦存在与1.5250水准相关的障碍防护.有人可能认为应该了结获利,等待今日重大风险事件,包括欧洲央行(ECB)与英国央行会议以及西班牙公债标售.(完)