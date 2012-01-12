〔新兴汇市〕资金流入提振台币和印度卢比上涨,但亚币前景仍黯淡

路透新加坡1月12日电---台币和印度卢比周四上涨,受助于资金流入,但亚洲新兴货币前景依然黯淡,因对欧元区主权融资问题以及全球经济增长减缓的疑虑犹存.

泰铢THB=TH表现逊於其他亚洲货币,因受海外资金抛售打压,但在西班牙标债和欧央行今日稍晚的政策会议前,多数新兴货币均持平.