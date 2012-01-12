〔新兴汇市〕资金流入提振台币和印度卢比上涨,但亚币前景仍黯淡

台湾债市：10年券发行前交易殖利率走低，长券利率跌市场氛围偏乐观
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
路透新加坡1月12日电---台币和印度卢比周四上涨,受助于资金流入,但亚洲新兴货币前景依然黯淡,因对欧元区主权融资问题以及全球经济增长减缓的疑虑犹存.
泰铢THB=TH表现逊於其他亚洲货币,因受海外资金抛售打压,但在西班牙标债和欧央行今日稍晚的政策会议前,多数新兴货币均持平.
分析师称,中国通胀率降至15个月低点,政府调整政策以支持经济成长的空间增大,但投资者可能关注全球经济低迷趋势以及对新兴亚洲产生的影响.
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
路透日本甲府市2月23日 - 日本央行审议委员木内登英警告，短期内提高央行的公债收益率目标将会带来问题，因通胀仍远低于其2%目标。
路透东京2月23日 - 日本股市日经指数周四早盘下跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录反映谨慎情绪，在美债收益率(殖利率)下跌后，金融股下滑。