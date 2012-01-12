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亚洲 | 2012年 1月 12日 星期四 16:44 BJT

《外汇动态》新年初的外汇预算定价或需留出余地

0820GMT---对於欧元区出口商而言,新的一年带来了新的预算率争论.这意味着走低的欧元汇价是喜忧参半的影响.没有欧元区出口商愿意将新的预算率定在接近於当前市值的水平,以防欧元意外上涨(就如在2011年初那样).

谈论将欧元/美元EUR=和欧元/日圆EURJPY=R的预算率定在1.35和110附近或许有些意义.因为这样做提供了足够的缓冲余地,并且或可解释出口商为何2012年初在这些水准寻求敲进欧元的因由.(完)

--编译 高琦;审校 王冠中

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