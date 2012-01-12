《外汇动态》新年初的外汇预算定价或需留出余地

0820GMT---对於欧元区出口商而言,新的一年带来了新的预算率争论.这意味着走低的欧元汇价是喜忧参半的影响.没有欧元区出口商愿意将新的预算率定在接近於当前市值的水平,以防欧元意外上涨(就如在2011年初那样).