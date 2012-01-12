〔中国债市〕CPI走低符合预期现券反应平淡,收益率总体呈现稳势

路透上海1月12日电---中国银行间债市周四现券收益率总体走稳,因去年12月居民消费价格指数(CPI)走低符合市场预期.在此前央票及高评级信用债收益率短期已累计一定跌幅情况下,仍未见央行有进行逆回购的实质操作,机构因此转向暂时观望.

上海一银行交易员称,利率产品中,国债收益率"比昨天稍微下了1到2个bp,央票持平,买盘卖盘都很多,政策性金融债也没啥变化."

他并指出,今日公布的12月CPI回落,基本在市场预期之中,因此市场反应平平.

中国国家统计局公布,12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨4.1%,为2010年9月以来最低水平,且为去年7月触及6.5%的三年高点後连续第五个月回落.路透调查中值为上升4%.[ID:nEAP302C1C]

至于信用债,北京一银行交易员表示,虽然仍有部分信用债走势较好,但总体来说变动有限.

剩余期限约0.9年的央票1101094券最新成交tCN1101094=CFXS在3.43%,上日尾盘为3.42%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.4889 4.1816

上日 3.2487 3.9949

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4920/3.4253

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6811/2.6131

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5588/3.4908 (完)

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--发稿 李宏薇; 审校 黄凯

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