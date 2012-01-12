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货币新闻 | 2012年 1月 12日 星期四 17:00 BJT

〔全球金属〕LME称2011年总成交量增长21.9%至1.466亿口,创下纪录新高

路透1月12日电---伦敦金属交易所(LME)周四称:

* 2011年总成交量增长21.9%至1.466亿口,创下纪录新高.

* 2011年总成交额增长32.8%,至15.4万亿(兆)美元.

* 潜在买家正在准备要约,但断言董事会是否会推荐某个要约还为时过早.(完)

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