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货币新闻 | 2012年 1月 12日 星期四 17:28 BJT

〔欧洲金融〕意大利总理盼尽快达成欧盟财政协议,将重心转向经济成长

路透罗马1月12日电---意大利总理蒙堤周四称,希望尽快围绕收紧预算控制的欧盟条约达成协议,以便欧盟把重心放到刺激经济成长的措施上.

蒙堤在向国会下议院讲话时称,意大利反对纳入更严格的预算限制,或是在已达成内容之外加入更多制裁措施.(完)

--编译 隋芬;审校 白云

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