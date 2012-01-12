《外汇动态》欧元区出口商营收预估下调,或令欧元对冲需求缩减

0830GMT---对欧元区出口商而言,认同预算编列的汇率仅是2012年的第一道难关.

在欧元下滑之际锁定较长天期的对冲,看来颇为符合逻辑;但2008年末全球需求崩跌,导致许多出口商过度对冲.

2012年经济面的变数,可能意味着销售预估已然在被下修评估.

在2011年末达成的对冲,以及在当年最後几个月所做的许多对冲,可能已经过了头.

若果真如此,则2012年初步的对冲需求可能缩减.而这终将削减对欧元所构成的一层支撑力道.(完)

--编译 龚芳;审校 田建华

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