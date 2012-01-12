〔外汇期权〕现汇在重大事件前盘整,期权波动率守住涨势--IFR

IFR伦敦1月12日电---在欧洲央行与英国央行会议决策出炉前,现汇市场正相应作出盘整,而美元重新走强而欧元走跌之际,期权波动率维持昨日趋坚水准.

伦敦开盘,欧元兑美元一个月期波动率报在12.1%区域的反弹高位附近,之前曾创11.5%的数月新低,三个月期波动率从12.5%升至12.8%,一年期则从13.7%升至13.9%.一个月期Delta值为0.25的风险逆转指标报0.75,偏向欧元卖权,昨日曾创0.6的一年新低.

英镑兑美元一个月期波动率从8.5%的数月低点升至9.0%左右,现汇一度跌至1.5300障碍上方的三个月低点;欧元兑英镑一个月波动率持稳在圣诞前低点暨三年低点7.5%的上方.

本周欧元/瑞郎下档执行价在1.2000-1.1800区间的期权买卖热络.一个月期价平波动率持守在5.0%上方,从周五所创的20个月低点4.25%上升.

澳元兑美元波动率亦已寻获支撑,本周稍早曾触及8月1日以来低位.一个月期波动率从12.3%升至12.6%,一年期从15.2%升至15.3%.

美元兑日圆波动率已从周三所创数年新低反弹,虽然现汇持续处於区间交投且实际波动率走低.一个月期波动率从6.5%到达6.9%,三个月期从7.5%到达8.0%,一年期从10.35%升至10.7%.(完)