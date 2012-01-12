版本:
中国
市场报道 | 2012年 1月 12日 星期四 17:19 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及三个月低点,观望数据及央行会议

路透伦敦1月12日电---英镑兑美元周四触及三个月低点,逼近逾一年低位,投资者在英国工业生产数据公布前保持谨慎.数据可能彰显出经济的脆弱.

市场预估英国11月制造业生产环比下降0.1%.数据将於0930GMT公布,若数据逊於预期,或令有关英国经济将陷入衰退的忧虑升温.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐