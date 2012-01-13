政府换届无碍全球气候协议--联合国

标题新闻：美国际贸易委员会裁决从中国进口的受政府补贴的客车和卡车轮胎未损害美国企业利益
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(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦1月11日电---《联合国气候变化框架公约》秘书处执行秘书菲格雷斯（Christiana Figueres）在接受路透专访时表示，今年一些污染最严重国家的政府将换届，但2015年以前达成新的全球法定气候协议的进程应不会受到影响。
今年温室气体排放大国--美国、俄罗斯、中国和日本等国家的政府都将换届。
“换届可能推出新面孔，希望随之而来的是新愿景，以及与党派问题无关的新承诺。”菲格雷斯表示。
在谈及加拿大退出《京都议定书》时，菲格雷斯称：“这就好比赛马，所有马都等在门後，这时有一匹马突然逃开。退出的损失将是该国经济转型延缓，以及未来竞争力的下降。”
“德班会议没有解决气候变化问题，该问题也不是一次会议就能解决的。”
“今年很多国家都将制定长期的雄心勃勃的目标。有些人称之为行政年，我觉得这是为新法律协议的谈判打下必要基础的一年。”
“《京都议定书》（第二阶段）将於2013年1月1日开始，今年我们需要确定该阶段的长度，当然越早确定越好。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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