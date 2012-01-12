〔中港股市〕港股与沪市收低,中国联通延续跌势

台湾债市：10年券发行前交易殖利率走低，长券利率跌市场氛围偏乐观
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
路透香港1月12日电---香港股市周四收低,中断三日连涨,受中国联通大跌拖累,而且中国12月通胀数据也没有激励投资者在新年追高.
中国第二大移动通讯运营商--中国联通(600050.SS)(0762.HK)大跌4.4%,受竞争加剧及获利风险疑虑打击,交投量超过30日日均成交量的五倍,股价跌破200日移动均线,触及10月24日以来的低点.中国联通在三个交易日内连续下跌,跌幅达9.3%.
去年联通上涨44%,涨幅在恒指成分股中位居前列.
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
路透日本甲府市2月23日 - 日本央行审议委员木内登英警告，短期内提高央行的公债收益率目标将会带来问题，因通胀仍远低于其2%目标。
路透东京2月23日 - 日本股市日经指数周四早盘下跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录反映谨慎情绪，在美债收益率(殖利率)下跌后，金融股下滑。