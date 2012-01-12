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亚洲 | 2012年 1月 12日 星期四 17:25 BJT

〔中港股市〕港股与沪市收低,中国联通延续跌势

路透香港1月12日电---香港股市周四收低,中断三日连涨,受中国联通大跌拖累,而且中国12月通胀数据也没有激励投资者在新年追高.

中国第二大移动通讯运营商--中国联通(600050.SS)(0762.HK)大跌4.4%,受竞争加剧及获利风险疑虑打击,交投量超过30日日均成交量的五倍,股价跌破200日移动均线,触及10月24日以来的低点.中国联通在三个交易日内连续下跌,跌幅达9.3%.

去年联通上涨44%,涨幅在恒指成分股中位居前列.

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