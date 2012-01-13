(重温稿)〔台湾货币市场〕短率平稳,资金流入引发的宽松效应助缓解年关资金紧俏

* 资金总体宽裕,而余钱仍少

* 短票发行增加,银行间交易基本平衡

* 台币走势值得关注

记者 李文科

路透台北1月12日电---台湾银行间短期利率周四持续平稳.近期台币升值令市场游资升高,但因短票发行量增加,央行亦加大冲销力道,市场余钱相对不多.短期关注台币後势走势,以及央行在市场回收资金的力道.

市场人士指出,台币近期走势引发资金明显流入货币市场,不过通货发行的紧缩因素的发酵仍缓,且央行最近加强收受资金的力道,因此总体而言供需仍算平衡.不过下周年关前,估计年终奖金发放逐步增加,预料紧缩效果将更趋明显.

"今天还算宽松.但市场闲钱少一点,因为今天央行可能多发了一点存单.钱已经被收走一些,"一位公股银行的人士称.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.401%,上日0.400%;区间在0.299-0.720%,同上日.

而2-7天拆款利率今日区间在0.392-0.750%,与上日相同.

台币兑美元TWD=TP周四收盘虽因央行进场干预而微贬0.3分,但市场升值预期仍在.周三台币收盘创近两个半月来高位,受出口商及外商猛烈抛盘所推升.

台湾证券交易所周四资料显示,外资及陆资在台股买超48.22亿台币,连续第四日买超,累计金额为173.53亿.[ID:nCT0498891]

央行此前表示,将自1月17-20日共四个营业日在各大金融机构共计456处个据点提供一般民众兑换新钞.

按往例,尾牙至年前是通货发行高峰.2011年在尾牙至农历长假前最後一个银行营业日,通货发行共增加约2,819亿台币(11个营业日),而2010年同期则是3,045亿台币(12个营业日).

今年农历除夕落在1月22日,货币市场交易至1月20日(周五)止.尾牙(农历12月16日)则是落在1月9日.

**短票发行量增**

短票方面,交易商指出,今天市场资金仍显宽裕,尽管发票量增加,但受大型银行持续买票影响,短票供需基本平衡,利率持稳.

票券商指出,大型公股银行资金相对充裕,目前多为短钱.而较长天期落点的短票也有成交,这些短票落点通常能跨过农历新年.

"不过,有些银行的胃口正在变小,因此票券商操作会偏谨慎,以防下周兑新钞引发资金紧俏,"一位大型票券商交易员说.

但他也说,即便下周资金偏少,短票发行量也不大,所以短票利率最高也不会超过现行高位的0.87%.

银行间短票利率今日主要成交区间在0.83%-0.86%,同上日.大型银行落点在农历年後的短票可成交到0.87%.

今日央行存单到期为1,299亿台币,共发行1,197亿存单,发行余额减少102亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期共1.38兆台币,周五为4,613.3亿;紧接着农历年前该周则是总共到期8,478亿.

拆款中心资料PIBC显示,周四当日超额准备为31亿台币,累计超额准备为负57亿台币,加计前期1%的超额准备为826亿台币.

**RP利率稳於区间**

台湾债市同业附买回(RP)利率持於区间,由於农历年关前的用钱需求,投信赎回规模量增加,一般企业为发放年终奖金也令供给渐少,各家资金分配较为不均.

不过,资金调度人士表示,近几日外资汇入推升台币升值走势,对货币市场产生挹注效果,加上寿险资金供应还算充裕,续做不成问题,整体市场资金还算平稳.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.(完)