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货币新闻 | 2012年 1月 12日 星期四 18:28 BJT

〔欧元债市〕意大利标售一年期国库券收益率2.735%,较上月腰斩逾半

路透米兰1月12日电---意大利12个月期国库券标售收益率降至2.735%,不及12月中旬标售时收益率5.95%的一半水准,为2011年6月以来最低.(完)

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