〔东南亚股市〕变动甚微,市场重点关注欧债标售结果

台湾债市：10年券发行前交易殖利率走低，长券利率跌市场氛围偏乐观
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
路透曼谷1月12日电---东南亚股市周四变动不大,在等待西班牙标债之际,整个亚洲地区风险偏好不振.这次标债的结果可检验投资者对欧债危机的解决有无信心.
菲律宾股市指标股指.PSI以平盘作收.周三攀升1.9%,连续第二日触及历史高位,但14日相对强弱指标已升破超买水准,到达79.2.
马来西亚股市.KLSE、泰国股市.SETI与越南股市.VNI的涨幅均有限,分别为0.21%、0.06%与0.2%.印尼股市.JKSE收盘持平,新加坡股市.FTSTI跌0.13%.
路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
路透日本甲府市2月23日 - 日本央行审议委员木内登英警告，短期内提高央行的公债收益率目标将会带来问题，因通胀仍远低于其2%目标。
路透东京2月23日 - 日本股市日经指数周四早盘下跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录反映谨慎情绪，在美债收益率(殖利率)下跌后，金融股下滑。