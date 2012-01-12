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亚洲 | 2012年 1月 12日 星期四 18:17 BJT

〔东南亚股市〕变动甚微,市场重点关注欧债标售结果

路透曼谷1月12日电---东南亚股市周四变动不大,在等待西班牙标债之际,整个亚洲地区风险偏好不振.这次标债的结果可检验投资者对欧债危机的解决有无信心.

菲律宾股市指标股指.PSI以平盘作收.周三攀升1.9%,连续第二日触及历史高位,但14日相对强弱指标已升破超买水准,到达79.2.

马来西亚股市.KLSE、泰国股市.SETI与越南股市.VNI的涨幅均有限,分别为0.21%、0.06%与0.2%.印尼股市.JKSE收盘持平,新加坡股市.FTSTI跌0.13%.

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