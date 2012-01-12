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市场报道 | 2012年 1月 12日 星期四 18:22 BJT

《外汇动态》英镑兑美元触及日高,此前西班牙成功标债

1006GMT---英镑兑美元GBP=D4在西班牙公债标售後由跌转升,触及1.5349美元的日高,脱离此前触及的1.5279美元三个月低点.

英国工业生产数据远逊於预期,令有关经济衰退的风险升温,但英镑对此泰然自若.交易商称,这可能反映了负面新闻已得到消化.(完)

--编译 梁睿雪;审校 隋芬

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