版本:
中国
市场报道 | 2012年 1月 12日 星期四 18:30 BJT

〔标题新闻〕伦敦金属交易所执行长称已有数家严肃潜在买家,董事会将於2月底考虑收购提议

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8CC2AE]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐