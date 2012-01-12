〔国际油市〕亚洲燃料油现货180-cst品级价差连续第二日走高

路透新加坡1月12日电---亚洲燃料油近月跨月价差周四下跌,此前已连涨两日,不过到期1月/2月合约和即期现货市场连续第三日走坚.

指标180-cst品级价差大幅走高,升水涨向每吨20.00美元,并连续第二度触及记录高位,因受到中国石油(PetroChina)和英国BP三项交易案的推升,三项交易各相当於升水每吨在19.00美元之上.

交易商指出了非常即期市场走强和2月起的短期市场走弱的不一致.

"这都是和近月的点价兴趣有关.市场预期2月点价月会偏弱,因为有庞大的流入,不过市场人士似乎试图想延续看涨的议题,"新加坡一位西方交易商说.

"西方套利流入本月料仍然高挂在400万吨以上,鹿特丹方面可能会有些延迟,有些数量可能会延至3月从而减少了2月流入量."

新加坡库存低反映出1月市场紧俏.官方数据显示,库存连续第二周接近11个月低位,约为1,600万桶.

0830GMT亚洲收盘时,1月/2月合约上涨0.88美元,收报每吨逆价差18.50美元.成交量在每吨18.00-18.50美元有25,000吨,低於上日的30,000吨,最後一笔买/卖单报价为17.00/19.00美元

2月/3月合约在13.75-14.50美元的成交量大,达200,000吨;另外,3月/4月合约有65,000吨成交在9.00-9.75美元.4月/5月合约有60,000吨成交在7.00-7.50美元,5月/6月合约有15,000吨成交在6.00美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 731.50 731.80 731.65 732.63 -0.98 -0.13

现货380CST燃料油 FO380-SIN 715.00 715.25 715.13 718.75 -3.63 -0.50

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 740.00 742.00 741.00 743.00 -2.00 -0.27

380CST船用燃料油升水 25.00 26.75 25.88 24.25 1.63

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF19.00 19.60 19.30 16.50 2.80 16.97

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF16.50 16.75 16.63 16.80 -0.18 -1.04 (完)