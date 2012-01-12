〔欧洲汇市〕英镑/欧元下滑,因英国数据疲弱及欧洲央行的言论

* 西班牙公债标售成绩及ECB总裁德拉吉的讲话打压英镑

* BOE宣布维持利率和资产购买目标不变,料BOE将在2月会议扩大量化宽松政策

* 英国工业生产数据凸显经济衰退风险

* 英镑兑美元小升,脱离稍早触及的三个月低位

路透伦敦1月12日电---英镑兑全线走强的欧元周四下跌,因英国数据疲弱,西班牙公债标售需求强劲,及欧洲央行(ECB)总裁德拉吉对欧元区持谨慎乐观态度.

英国11月工业生产意外疲弱,且英国国家经济社会研究院(NIESR)估计2011年最後三个月英国经济放缓至成长0.1%,这些消息打压英镑.

英国央行(BOE)周四宣布维持指标利率在纪录低点0.5%不变,并维持其量化宽松计画的资产购买规模在2,750亿英镑不变,在近来经济数据有好有坏情况下,选择不增加其规模.[ID:nCT0498879]

欧洲央行总裁德拉吉称,欧洲央行提供的低成本资金扶助稳定银行体系和欧元区经济,他预期,欧元区经济将复苏,尽管将是逐步复苏.

欧元兑英镑EURGBP=D4上升0.8%,至0.8350英镑,远离其近期触及的16个月低位0.8222英镑.交易商说,欧元升穿0.8330英镑後扩大升幅,该水平挂有止损单.

"德拉吉的措辞没有我们预期般悲观.他没有说欧元区将迈向经济退衰或欧元区面临重大的通缩风险,而且,他对欧洲央行提供的低成本三年期贷款的效果感到乐观,"Caxton FX分析师Richard Driver说.

但许多分析师预计欧元将进一步下跌,且将再次测试近期低位,因投资者仍然担心欧元区缺乏可靠的欧债危机解决方案.Driver预料,未来几个月欧元兑英镑将跌至0.80英镑.

西班牙公债标售成功,标售中售出的三年期和四年期公债规模高於预期,收益率低於之前标售的水平,欧元也从中得益.

英镑兑美元GBP=D4升0.1%,报1.5332美元,脱离稍早触及的三个月低位1.5279美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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