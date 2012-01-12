〔欧元债市〕西班牙和意大利公债收益率回落,因公债标售需求良好

* 西班牙和意大利公债收益率在公债标售後回落

* 西班牙和意大利公债标售获强劲需求

* 欧洲央行保持利率在1%不变

路透伦敦1月12日电---西班牙和意大利公债收益率周四大幅回落,因今日进行的公债标售获强劲需求,为这两国2012年的融资活动开了个好头.

西班牙今日标售新三年期和两宗现有2016年到期的公债,售出公债规模高出目标一倍,而意大利短期公债标售的得标利率减半,反应欧洲央行间接救助行动大获成功,至少暂时如此.

欧洲央行12月透过三年期流动性操作向银行系统注入了近5,000亿欧元的资金,令银行现金充裕.且交易商本周在二级市场大举买入西班牙公债後,市场预计此次标售将会进展顺利.

欧洲央行将於2月进行下一轮流动性操作,但市场怀疑是否有许多人会利用此类操作进行"利差交易",即借入低成本资金来购买收益较高的债券.

"西班牙公债结果强劲与欧洲央行注入流动性有关,但也可能是银行为下一次三年期流动性操作准备抵押品而买入西班牙公债,"Rabobank的利率策略师Richard McGuire表示.

"如果上述假设成真,其策略暗示是,未来几周二线公债收益率差肯定会收窄,但在下一轮欧洲央行流动性操作结束後,利差将会扩阔."

10年期西班牙/德国公债收益率差为335个基点,日内收窄约20个基点,本周收窄逾50个基点.

意大利将於周五标售三年期和2018年到期的公债,如果再度获得强劲需求,可能导致意大利/德国公债收益率差进一步收窄,但可能不足以决定性地恢复投资者对意大利和西班牙长期融资能力的信心.

欧洲央行今日保持指标利率在1%不变,并表示大规模注入低成本三年期资金为欧元区银行业提供了很大的帮助.

3月德债期货FGBLH2收跌19个跳动点,报139.16.指标10年期德债收益率DE10YT=TWEB上扬1.3个基点,报1.837%.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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