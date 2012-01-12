〔欧洲股市〕收低,因零售业巨擘乐购在发布获利预警後重挫逾16%

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.3%

* 乐购股价暴跌16%,此前发布获利预警及圣诞节销售疲弱

* 欧元区国家公债标售成功,限制股指跌幅

* 欧洲央行和英国央行宣布维持利率不变

路透伦敦1月12日电---欧洲股市周四收低,零售业巨擘乐购(Tesco)(TSCO.L)公布了获利预警,而且美国零售和就业数据较为疲弱,二者抵消了西班牙和意大利成功标售公债而获得的慰藉.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.3%,报1,018.78点,稍早触及五个月高位1,031.08.成交放量,为其90天均值的119%.

全球第三大零售企业乐购重挫16%,此前该公司发布有记录以来首个获利预警,市场担心乐购将发起价格战以对其数十年来最惨淡的圣诞节销售作出反击.

欧洲零售股指数.SXRP跌幅居前,下挫5.7%.

"当以前处於行业领头羊位置的企业开始出现令人失望的情况,投资者会在一段时间内惊慌失措,问题在於整个行业是否都不稳定,"Cazenove Capital Management首席投资长Richard Jeffrey称.

美国12月零售销售以七个月来最慢速度增长,另外上周初请失业金人数上升,出现了尽管经济增长、但复苏仍摇摆不定的迹象,这使形势更加黯淡.

英国富时100指数.FTSE收跌0.15%,报5,662.42点;德国股市DAX指数.GDAXI收升0.44%,报6,179.21点,法国CAC-40指数.FCHI收低0.15%,报3,199.98点.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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