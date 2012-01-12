〔英国债市〕英债期货小跌,因西意公债标售买需畅旺舒缓欧债忧虑

* 英债与欧元区二线国家公债相比表现欠佳,此前西意公债标售获强劲需求

* 英国央行一如预期维持量化宽松规模在2,750亿英镑不变

* 市场关注欧洲情势变化及周五即将公布的PPI数据

路透伦敦1月12日电---英债期货周四小幅下滑,此前西班牙和意大利公债标售买需强劲,舒缓了对欧债危机的忧虑.

英国央行维持指标利率在0.5%不变,并亦维持量化宽松政策的资产购买规模在2,750亿英镑不变[ID:nCT0498879],而且一如预期未就英债购买计划在下月初完成後是否延期给出任何暗示[ID:nCT0499183].

多数分析师预计英国央行将把量化宽松规模扩大500亿英镑.这麽做将有助於保持住2011年英债价格的涨势,而且英国央行预计这麽做将提振经济增长且避开2013年通胀率大降的风险.

3月英债期货日内下跌9个跳动点,结算价报116.61,追随德债期货疲势.10年期英债GB10YT=RR收益率(殖利率)持平於2.02%,其较可比德债EU10YT=RR的利差略微收窄至18.5个基本点.

"英债在十分明确的窄幅区间内上下波动,"Lloyds英债策略师Eric Wand表示.

西班牙从三批公债标售中共筹得100亿欧元(127亿美元)的资金,比原定最高目标50亿欧元多出一倍,而且公债收益率下跌约1个百分点.[ID:nCN1334702]

意大利今年首次公债标售同样进展顺利,此次12个月期国库券标售的融资成本还不到一个月前那次标售的一半.

Wand称,他预计在未来数日及数周间欧元区题材将推动英债的走势,至少要到周四政策会议记录公布之日--1月25日.

英国12月生产者物价指数(PPI)将於周五公布.(完)

--编译 兰秀娟;审校 利棣儿

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