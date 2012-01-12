〔美国股市〕ADR上扬,受欧元走强及巴西企业劲扬带动

路透纽约1月12日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四上扬,受欧元走强及巴西企业劲扬带动,巴西能源企业Petrobras领涨.
欧洲银行ADR涨幅居前,之前西班牙公债标售获强劲需求,且受助于该地区债务状况改善可能扶助修复银行资产负债表的希望.
欧洲企业ADR上扬,金融股涨幅居前,其中,RBS(RBS.N)劲扬5.44%,报7.17美元.ING (ING.N)跳升3.76%,报7.99美元.德意志银行(DB.N)收涨3.12%,报37美元.
纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR收涨0.48%.纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR上扬0.39%,而标普500指数.SPX升0.23%.
欧元兑美元录得11月11日以来最大单日涨幅,受助于西班牙公债标售结果强劲以及欧洲央行总裁德拉吉发表有关欧元区经济的乐观讲话.
巴西能源公司Petrobras (PETR4.SA)(PBR.N)跳涨2.17%,报28.21美元,周三该公司表示,2011年探明油气储量同比增加2.7%.
纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA收升0.90%.
中国联通(CHU.N)下跌4.59%,报19.50美元,为连续第三日下跌,期间累积跌幅近10%,去年上涨48%.
纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS下挫0.14%.(完)
--编译 母红;审校 于春红
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