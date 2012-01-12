〔金属期市〕期铜涨至8,000美元上方的两个月高位,因中国和欧元忧虑缓和

* 期铜跳升至每吨8,000美元上方的两个月高位

* 中国通胀年率触及15个月低位

* 风险资产攀升,受助於欧元区国家公债标售良好及ECB总裁德拉吉的讲话

* 市场关注将公布的上海金属库存周度数据

路透伦敦/纽约1月12日电---期铜周四大涨至每吨8,000美元上方的两个月高位,因中国通胀率下降及两个欧洲国家成功标售公债激励了市场看多的投资者,及引发一轮压抑已久的回补空头.

交易员表示期铜成交放量,连升三天,受助於最大的消费者中国将放宽货币政策的前景及更健康的广泛工业金属需求的观点.

期铜劲升2.8%,是路森路透-Jefferies CRB指数.CRB中最大升幅的商品,该指数收低,令期铜升势特别抢眼.期铜涨势领升其他基本金属,提振期镍CMNI3升至两个半月高位,期铝CMAL3迫近两个月高点,期锡CMSN3大涨至一个半月最高,期锌CMZN3触及一个月高点.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3盘中触及8,074.50美元高位,此为去年10月31日来最高,收涨220美元,报每吨8,005美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-3月期铜HGH2升10.30美分,或2.9%,报每磅3.6490美元,接近3.5220-3.6710美元交投区间的高端.

COMEX未平仓合约较12月初的水准增加约13%.

根据汤森路透初步数据,COMEX成交量升至68,000口以上,较30天均值高出约三分二.

中国国家统计局周四公布数据,12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨4.1%,创下15个月新低,且为去年7月触及6.5%的三年高点後连续第五个月回落.通胀持续放缓,为政策调整预留更多的空间.[ID:nCN1331762]

西班牙和意大利公债标售成绩优於预期,且欧洲央行总裁德拉吉发表正面的言论,称在有需要时欧洲央行准备采取行动,他的讲话令市场释怀,增加了金属和诸如欧元和原油等其他风险资产的看多基调.[ECB-CMN][FRX/CN]

"人们押注中国将减息,从而导致经济在某一时点改善,且可能将看到铜市有更多买现货卖期货的套利交易,"TD Bank Financial Group首席商品策略师Bart Melek说.

其他金属方面,三个月期铝CMAL3下滑3美元,收报每吨2,162美元,稍早触及2,197美元的近两个月高位.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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