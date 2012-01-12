〔全球金市〕金价连升三天触及一个月高位,受助于欧元上涨

* 金价和欧元一起上升,但两者间的正向联动关系减弱

* 欧洲央行的言论提振欧元

* 1月美国官方银币销售强劲

* 市场关注美国进口/出口物价

路透纽约/伦敦1月12日电---金价周四升至一个月高位,因欧洲央行总裁表示央行所提供的低成本贷款稳定了区内银行体系,此番讲话推动金价连升三天.

金价跟随欧元一起上涨.西班牙公债标售需求强劲,及欧洲央行总裁德拉吉称央行提供低成本的三年期贷款扶助欧元区的银行,欧元上涨1%.

不过,金价和欧元的正联动关系在1月有减弱的迹象.之前两个月,金价和欧元走势一致.

金价上涨,尽管原油和谷物价格大跌.从2012年迄今,金价累计上升约6%.

"现在,金价走势受其自身保值作用所左右,"TrendMax董事总经理Zachary Oxman说.

"欧元区问题犹存,我认为希腊和意大利的债务问题不会完全得到缓解,"他说.

在1935GMT,现货金XAU=升0.3%,报每盎司1,645.90美元,盘中触及一个月高位1,661.71美元.

美国2月期金GCG2收升8.10美元,报每盎司1,647.70美元.成交量较其30天均值高出10%,符合近期成交量在节假交投清淡中回升的趋势.

黄金和欧元的25天联动系数下跌至0.56,12月时为接近0.8的一年高位,此为两者的正联动关系急速减弱的迹象.

对银币的需求畅旺,美国铸币局公布1月迄今销售425.7万盎司的美国鹰银币,已经高於之前三个月中的任何一个月.

美国金币销售亦强劲,1月迄今达8.25万盎司,较整过12月份的销售量还要高出26%.

现货白银XAG=升0.3%,报每盎司30.01美元.

现货铂金XPT=涨0.2%,报1,492.06美元.现货钯金XPD=跌1.3%,报631.97美元.

周四铂金连升第四天,本周迄今累计升7%,为10月以来最大周度升幅.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX2月黄金期货 1647.70 8.10 0.5 1640.90 1662.90 129,185

COMEX3月白银期货 30.124 0.234 0.8 29.870 30.675 33,316

COMEX1月铂金期货 1500.10 2.40 0.2 1491.20 1512.50 6,784

COMEX3月钯金期货 641.25 -4.40 -0.7 630.90 649.00 2,971

现货金 XAU= 1645.90 5.11 0.3 1641.00 1661.71

现货银 XAG= 30.010 0.090 0.3 29.960 30.640

现货铂金 XPT= 1492.06 2.32 0.2 1491.00 1506.00

现货钯金 XPD= 631.97 -8.02 -1.3 632.75 646.00

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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