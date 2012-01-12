〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收跌,因美国供需数据疲弱

路透芝加哥1月11日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连续第三日收跌,交投活跃,交易商称,之前美国农业部上调该国大豆期末库存预期至高於市场预估的水平.
豆粕和豆油也跟随大豆期货走低.
不过,大豆期货跌幅小於玉米和小麦期货.交易商称,对干热天气损及阿根廷大豆作物的持续担忧为大豆期价提供支撑.
大豆期货成交量较30日均值高出约30%.
美国农业部上调2011/12年美国大豆期末库存预期至2.75亿蒲式耳,高於12月预估的2.3亿蒲式耳,也高於2.33亿蒲式耳的市场平均预期.农业部下调了对2011/12年年美国大豆压榨和出口的预期.
农业部将2011/12年美国大豆产量预期从12月预期的30.46亿蒲式耳小幅上调至30.56亿蒲式耳.
农业部报告称,美国12月大豆库存为23.65亿蒲式耳,高於23.24亿蒲式耳的市场平均预估,且高於上年同期的22.78亿蒲式耳.
农业部将巴西2011/12年大豆产量预期下调至7,400万吨,12月的预估为7,500万吨.将阿根廷大豆产量预期从12月预估的5,200万吨调降至5,050万吨.
农业部报告称,美国上周出口销售大豆43.42万吨,在35-60万吨的预估区间内.
农业部证实,销售41.4万吨2011/12销售年度美国大豆到不知名目的地.
CBOT-1月大豆合约SF2跌19美分,报每蒲式耳11.78-1/2美元.
CBOT-1月豆油合约BOc1挫0.44美分,报每磅51.15美分.CBOT-1月豆粕合约SMc1回落3.9美元,报每短吨306.1美元.
今日CBOT大豆预估成交量为245,443口,豆油为96,841口,豆粕为74,002口.
以下为CBOT农产品期货在2018GMT的价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 611.50 -40.00 -6.1% -5.4%
CBOT大豆Sc2 1182.50 -20.50 -1.7% -1.3%
CBOT豆粕SMc2 306.10 -3.90 -1.3% -1.1%
CBOT豆油BOc2 51.15 -0.44 -0.9% -1.8%
CBOT小麦Wc1 605.00 -36.00 -5.6% -7.3%
CBOT稻米RRc2 1457.00 -23.00 -1.6% -0.2%
欧盟小麦BL2X1 194.00 -7.25 -3.6% -4.2%
美国原油期货CLc1 98.85 -2.02 -2.0% 0.0%
道琼工业指数.DJI 12,465 16 0.1% 2.0%
现货金XAU= 1646.94 6.15 0.4% 5.3%
欧元/美元EUR= 1.2826 0.012 0.9% -0.9%
美元指数.DXY 80.7870 -0.5640 -0.7% 0.8%
波罗的海
乾散货指数.BADI 1105 -88 -7.4% -36.4%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿