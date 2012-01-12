〔货币市场〕西班牙与意大利标债成功,帮助推低银行间融资成本

路透纽约1月12日电---银行间拆借成本周四下降,此前意大利和西班牙公债标售点燃强劲买气,从而舒缓了对这两国融资能力的迫切担忧.

西班牙在新发三年期公债和续发两批2016年到期债券中,售出规模为目标水平的两倍;而意大利公债标售的得标利率降低一半.这说明欧洲央行私下的救助行动至少暂时是成功的.

欧洲央行在12月向银行系统注入接近5,000亿欧元三年期资金後,银行业现金充足;而且本周西班牙国内二级债市买盘热络,因此投资者早已预期新债标售将顺利进行.

"西班牙和意大利是对抗债务危机的两个关键国家,所以它们必须证明仍然可以借助资本市场.西班牙强有力地做到了这一点,其售出了接近100亿欧元的三年期、四年期和五年期公债,而目标仅为50亿欧元."Markit信用研究主管Gavan Nolan说.

"意大利今天上午的国库券标售意义略小,因为仅涉及短期品种.不过该国以远低於12月的得标利率售出了120亿欧元新债是个鼓舞人心的进展."Nolan说.

欧洲央行在月度议息会议上维持利率不变,也未就该央行是否将考虑调降现为1%的再融资利率给出太多指引.不过央行总裁德拉吉称,有迹象显示央行在12月向银行业注资5,000亿欧元的行动,已帮助避免了信贷紧缩的发生,使得无担保债市的重新开放更加令人瞩目.

尽管某些领域出现改善迹象,但德拉吉仍认为银行间融资市场"尚未正常运转".

分析师指出,无担保融资市场依然未解冻.银行业者通常透过该市场解决大部分融资需求.

三个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=为1.245%,延续自12月21日以来的逐日下降趋势.

三个月期欧元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)EUR3MFSR=亦走低,不过分析师称在现阶段,银行基本无法以该成本取得这一期限的融资.

三个月期美元LiborUSD3MFSR=周四连续第五日下降,收报0.5715%,上周触及16个月高点0.5825%.(完)

--编译 徐文焰;审校 吴云凌

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